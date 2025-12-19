În cadrul unei conferințe de presă după un summit al Uniunii Europene, Viktor Orban a declarat că există o legătură directă între suveranitatea națională și nivelul de trai, "motiv pentru care nu trebuie să facem parte dintr-un imperiu".



"Dacă statele naționale pot fi private de puterea lor de veto în chestiuni foarte importante, atunci Uniunea Europeană în ansamblu va deveni un imperiu, ceea ce nu este doar o chestiune de suveranitate pentru unguri și pentru mine personal, ci și o chestiune economică", a mai afirmat prim-ministrul Ungariei, citat de Agerpres.



El a adăugat că nu a fost niciodată martorul unei perioade în care "am prosperat ca parte a unui imperiu opresiv".

Viktor Orban s-a dezlănțuit împotriva UE: „Iluzia că statul de drept prevalează la Bruxelles s-a sfârșit”