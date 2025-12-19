INGREDIENTE:

Pentru cojile de nuci:

300 g faina

50 g zahar

esenta de vanilie

1 ou

1 praf de sare

75 g unt topit

75 ml lapte

1/2 lingurita amoniac stins cu 1 lingurita otet

Pentru cremă:

2 oua

150 g zahar

150 g unt

150 g ciocolata cu lapte

esenta de rom

100 g nuca macinata

90 g coji de aluat macinate

MOD DE PREPARARE:

Coji de nuci:

Se topeste untul si se lasa sa se racoreasca.

Se cerne faina intr-un castron (pentru inceput puteti sa cerneti 200 g pentru ca este posibil sa nu intre toata). Se adauga zaharul, esenta de vanilie, oul, sarea, untul topit si racit, laptele si amoniacul stins cu otet. Se amesteca totul cu mana si se framanta un aluat elastic si nelipicios. Se mai adauga faina daca este necesar. Se formeaza o bila din aluat si se pune la rece pentru cel putin jumatate de ora.

Dupa aceea, se incinge o forma pentru nuci la flacara aragazului, se unge cu untura solida si in fiecare gaura se pune cate o biluta de aluat. Se coace aluatul pe ambele parti. Se procedeaza la fel pana cand se termina aluatul.

Cojile de nuci astfel obtinute se curata de aluatul in exces de pe margini cu ajutorul unui cutit.

Restul de aluat se macina la robot.

Crema:

Se pune o cratita cu apa la foc.

Ouale se mixeaza cu zaharul intr-o craticioara, apoi se pun pe baie de abur pana cand se ingroasa putin, mestecand continuu cu o paleta de silicon. Se adauga untul si ciocolata taiate bucatele si se mesteca pana cand se topesc. Se ia craticiorul de pe baia de aburi si se adauga esenta de rom si nuca macinata. Se lasa sa se racoreasca, apoi se incorporeaza si restul de aluat macinat.

Se lasa crema sa se raceasca. Dupa aceea, se pune la frigider pentru a se intari putin.

Se umplu cojile de nuci cu crema.

Nucile umplute cu crema de ciocolata si nuca macinata se pot pudra cu zahar, potrivit sursei.