INGREDIENTE:
Pentru cojile de nuci:
300 g faina
50 g zahar
esenta de vanilie
1 ou
1 praf de sare
75 g unt topit
75 ml lapte
1/2 lingurita amoniac stins cu 1 lingurita otet
Pentru cremă:
2 oua
150 g zahar
150 g unt
150 g ciocolata cu lapte
esenta de rom
100 g nuca macinata
90 g coji de aluat macinate
MOD DE PREPARARE:
Coji de nuci:
Se topeste untul si se lasa sa se racoreasca.
Se cerne faina intr-un castron (pentru inceput puteti sa cerneti 200 g pentru ca este posibil sa nu intre toata). Se adauga zaharul, esenta de vanilie, oul, sarea, untul topit si racit, laptele si amoniacul stins cu otet. Se amesteca totul cu mana si se framanta un aluat elastic si nelipicios. Se mai adauga faina daca este necesar. Se formeaza o bila din aluat si se pune la rece pentru cel putin jumatate de ora.
Dupa aceea, se incinge o forma pentru nuci la flacara aragazului, se unge cu untura solida si in fiecare gaura se pune cate o biluta de aluat. Se coace aluatul pe ambele parti. Se procedeaza la fel pana cand se termina aluatul.
Cojile de nuci astfel obtinute se curata de aluatul in exces de pe margini cu ajutorul unui cutit.
Restul de aluat se macina la robot.
Crema:
Se pune o cratita cu apa la foc.
Ouale se mixeaza cu zaharul intr-o craticioara, apoi se pun pe baie de abur pana cand se ingroasa putin, mestecand continuu cu o paleta de silicon. Se adauga untul si ciocolata taiate bucatele si se mesteca pana cand se topesc. Se ia craticiorul de pe baia de aburi si se adauga esenta de rom si nuca macinata. Se lasa sa se racoreasca, apoi se incorporeaza si restul de aluat macinat.
Se lasa crema sa se raceasca. Dupa aceea, se pune la frigider pentru a se intari putin.
Se umplu cojile de nuci cu crema.
Nucile umplute cu crema de ciocolata si nuca macinata se pot pudra cu zahar, potrivit sursei.