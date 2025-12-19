Ecuația 19 + 5 = 10 este evident greșită. Totuși, regula este clară: ai voie să muți un singur chibrit pentru a transforma egalitatea într-una corectă. Fără calcule complicate, fără trucuri matematice, doar logică pură și creativitate.

Test IQ pentru genii

Astfel de teste sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a scoate din rutină gândirea clasică. Nu este suficient să privești cifrele superficial, ci trebuie să analizezi forma lor și modul în care pot fi reinterpretate. Tocmai de aceea, acest tip de provocare este adesea asociat cu un nivel ridicat de inteligență și cu abilitatea de a gândi „în afara cutiei”.

Specialiștii folosesc frecvent teste de inteligență pentru a evalua capacitatea de concentrare, rapiditatea în luarea deciziilor și flexibilitatea mentală. Cei care reușesc să găsească soluția într-un timp foarte scurt sunt considerați a avea un IQ peste medie, iar în mediul online sunt adesea etichetați, în mod simbolic, drept „genii”.

Așadar, privește atent egalitatea, analizează fiecare detaliu și încearcă să găsești mutarea salvatoare. Reușești să corectezi ecuația dintr-o singură mișcare?

Soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă