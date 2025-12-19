Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu rupe tăcerea după controversele din spațiul public. Marius Calotă susține că nu a avut o relație de iubire cu fostul ministru al Justiției, ci ar fi ținut la ea ca la o mamă. Despre averea uriașă care i-ar fi rămas de pe urma Rodicăi Stănoiu, bărbatul cu 50 de ani mai mic decât ea a spus că există un testament în acest sens. Mai exact, Marius Calotă susține că familia fostului politician ar știi exact ce scrie în document și că nu este problema lui dacă acum sunt nemulțumiți.

”Relația noastră a fost o relație familială între doamna Rodica Stănoiu, mama mea, eu, Paul, care este fratele meu și a locuit și el cu noi în casă o bună vreme de timp. Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiți, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotație în sensul acesta. Departe gândul. A fost ca o a doua mamă pentru mine și ca o bunică pentru Paul, doamna Rodica Stănoiu”, a declarat Marius Calotă.

Tânărul de 33 de ani a vorbit și despre moștenirea fabuloasă pe care Rodica Stănoiu i-ar fi lăsat-o. Deși în spațiul public se vehiculează că cei doi au mers la notar înainte de moartea fostului ministru, bărbatul susține că exista un testament în acest sens despre care familia Rodicăi Stănoiu ar fi știut.

”Testamentul este o chestiune intimă pe care nu cred că este necesar să o fac publică. Despre testament știe toată lumea. Toți cei implicați și menționați în testament știu despre ce este vorba. Doamna Rodica, la vremea respectivă, doamna Rodica Stănoiu, le-a explicat cu subiect și predicat cam care este povestea testamentului. Dacă niște unii dintre ei sunt nemulțumiți, nu este problema mea”, a mai spus presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu.

Totodată, bărbatul a vorbit și despre acuzațiile grave care i se aduc în legătură cu moartea Rodicăi Stănoiu. Marius Calotă susține că în momentul tragediei, o echipă de medici a fost prezentă la fața locului, dar și polițiștii.

”Au fost șase medici, bineînțeles, care au constatat decesul. Au resuscitat-o conform procedurii legale timp de 45 de minute, în urma căreia... în urma acestei resuscitări s-a constatat că a existat... a avut loc, de fapt, un stop cardio-respirator. Au fost și organele de cercetare penală la fața locului, care au analizat corpul doamnei Rodica”, a conchis Marius Calotă.