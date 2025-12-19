Cele 600 de paturi urmau să fie instalate în secția de obstetrică-ginecologie, care a fost recent modernizată. Totuși, la momentul sosirii primei tranșe, conducerea spitalului a tras o concluzie șocantă.

Din moment ce paturile au o lățime de 110 cm, iar ușile saloanelor măsoară doar 104 cm, acestea sunt imposibil de folosit. În acest fel, conducerea spitalului a reluat măsurătorile și verificările, în timp ce camionul cu paturi a rămas temporar staționat la poarta unității.

Totuși, unitatea medicală a găsit o soluție provizorie. „În acest moment, aceste paturi au o destinație, sunt absolut utile și necesare funcționării Spitalului Județean Mavromati”, a declarat managerul Spitalului Județean Botoșani.