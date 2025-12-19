Sute de paturi medicale nu pot fi folosite: eroare de milioane de lei la Spitalul Județean Botoșani

Sute de paturi medicale nu pot fi folosite: eroare de milioane de lei la Spitalul Județean Botoșani / Captură video
Eroare de milioane la Spitalul Județean Botoșani. Sute de paturi achiziționate pentru modernizarea unității medicale nu pot fi folosite pentru că nu încap pe ușile saloanelor. Costul total al investiției este de 6 milioane de lei. 

Cele 600 de paturi urmau să fie instalate în secția de obstetrică-ginecologie, care a fost recent modernizată. Totuși, la momentul sosirii primei tranșe, conducerea spitalului a tras o concluzie șocantă.

Din moment ce paturile au o lățime de 110 cm, iar ușile saloanelor măsoară doar 104 cm, acestea sunt imposibil de folosit. În acest fel, conducerea spitalului a reluat măsurătorile și verificările, în timp ce camionul cu paturi a rămas temporar staționat la poarta unității.

Totuși, unitatea medicală a găsit o soluție provizorie. „În acest moment, aceste paturi au o destinație, sunt absolut utile și necesare funcționării Spitalului Județean Mavromati”, a declarat managerul Spitalului Județean Botoșani. 