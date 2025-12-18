”În ședința de Guvern de astăzi, am făcut un pas important pentru organizarea corectă a sistemului de sănătate. Prin modificările legislative adoptate, punem ordine în modul în care funcționează spitalele publice: reguli mai clare, responsabilități bine definite și organizare adaptată realității fiecărei unități medicale. Ambulatoriile de specialitate pot fi organizate mai eficient, inclusiv cu program extins până la ora 20:00, acolo unde există adresabilitate și capacitate. (...) Facem, în același timp, pasul necesar în finanțare: ieșim treptat din logica "numărului de paturi" și mergem către o finanțare care reflectă activitatea reală din spitale - servicii medicale efectiv realizate și răspuns concret pentru pacient”, a scris Rogobete, pe Facebook.

Potrivit acestuia, s-a creat, totodată, cadrul pentru înființarea programului de finanțare a cabinetelor de stomatologie din sistemul public, cu finanțare directă de la Ministerul Sănătății, prin Programul Național AP-STOMA.



"Prin modificarea de astăzi, creăm cadrul pentru înființarea programului de finanțare a cabinetelor de stomatologie din sistemul public, cu finanțare directă de la Ministerul Sănătății, prin Programul Național AP-STOMA. Este o schimbare importantă, care aduce stomatologia în zona de prevenție, intervenție rapidă și acces pentru copii și adulți", a susținut ministrul.



De asemenea, a afirmat Alexandru Rogobete, a fost clarificat cadrul legal prin care cultele religioase recunoscute pot înființa și organiza unități sanitare, inclusiv spitale sau centre medicale de îngrijiri paliative, pentru a completa rețeaua de servicii medicale acolo unde este nevoie.

