Brocoli face parte din familia legumelor crucifere, cunoscute pentru conținutul ridicat de fibre și nutrienți. La fel ca varza, kale și varza de Bruxelles, broccoli conține indol-3-carbinol, pe care corpul tău îl transformă în diindolilmetan, un compus care influențează modul în care este metabolizat estrogenul.

De asemenea, conține sulforafan, un antioxidant cunoscut pentru reducerea inflamației, asociat cu prevenirea și tratarea bolilor cardiovasculare, diabetului și obezității.

„Sulforafanul ajută ficatul să detoxifice excesul de estrogen, favorizând formarea unor metaboliți de estrogen mai benefici și reducând potențial riscul de cancere hormon-dependente”, a declarat dr. Lena Beal, , reprezentantă a Academiei de Nutriție și Dietetică, pentru Verywell, scrie Clicksanatate.ro

Brocoli nu „scade” și nici nu „crește” direct hormonii; te ajută mai degrabă să-i procesezi și să-i elimini mai eficient. Este ca și cum i-ai oferi sistemului tău endocrin un mic sprijin suplimentar.

Chiar dacă potențialul este promițător, sunt necesare mai multe cercetări pentru a stabili efectele pe termen lung și eficiența reală.

Ce hormoni sunt influențați?

Impactul acestei legume nu se limitează doar la estrogen. Datorită fibrelor, antioxidanților și compușilor săi unici, broccoli te poate ajuta să menții echilibrul hormonal atât dacă ești femeie, cât și dacă ești bărbat.

Dr. Beal subliniază că, în ceea ce privește hormonii, cel mai important este echilibrul și modul în care aceștia interacționează între ei.

Dezechilibrele de raport, de exemplu, prea mult estrogen în comparație cu testosteronul, pot duce la simptome neplăcute precum creșterea în greutate, schimbări de dispoziție și oboseală. Însă alegerile alimentare potrivite te pot ajuta să obții un echilibru mai bun.

Iată cum te poate ajuta broccoli: