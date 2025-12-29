Ce trebuie să purtăm la noi de Revelion

Conform astrologilor, de Revelion ar trebui să purtăm anumite culori și pietre semiprețioase pentru a avea noroc tot anul următor. Iată ce spune astrologul că ar trebui să facem, în funcție de zodie.

Berbec

De Revelion se recomandă să ai asupra ta culoarea albastru. Fie că ai îmbrăcămintea de culoare albastră, fie că ai în buzunar sau poșetă o hârtie de această culoare. De asemenea, orice nuanță pastel este recomandată. Mai poți opta pentru pietrele de agate, dar și obiectele sau bijuteriile din cupru. Astrologii mai spun că dacă vei recurge la a avea aceste obiecte la tine în noaptea de Revelion, vei fi foarte susținut în anul ce vine în ceea ce privește anturajul.

Taur

Acestor nativi li se recomandă ca de Revelion să poarte culoarea verde închis, argintiu, auriu sau negru. De asemenea, li se mai recomandă să poarte perle sau bijuterii din argint. Conform sursei, în anul 2025 acestor nativi li se va activa foarte mult latura feminină, asta însemnând faptul că vor ieși la lumină în orice activitate. Ținând cont de aceste recomandări, astrologul spune că în anul ce urmează vor avea parte de o intuiție foarte bună, dar și de relații foarte bune cu femeile din jur, și, de asemenea, vor fi ajutați să-și folosească creativitatea. Iar cei care sunt singuri, în anul ce urmează au șansa de a-și întâlni sufletul pereche.

Gemeni

În trecerea dintre ani, punctul norocului este pe semnul Gemenilor. Însă, pentru a potența norocul în anul 2026, astrologul recomandă acestor nativi să poarte culoarea albastru închis, roșu, auriu. Totodată, recomandă folosirea oricărui obiect din inox, argint, cupru, iar ca piatră protectoare recomandat este jadul și piatra lunii. Folosirea celor recomandate îi vor ajuta pe Gemeni să dobândească mult mai multă experiență de viață, dar și să asimileze informații noi. Relațiile cu străinătatea sunt de bun augur pentru acești nativi în anul ce urmează.

Rac

Acestor nativi astrologul le recomandă să poarte culoarea argintiu, platină sau alb. Dintre pietrele protectoare recomandate sunt jaspul și ochiul de tigru. Este un an în care Racii vor avea parte de ascensiune socială. Totodată, cei singuri își pot cunoaște perechea predestinată.

Leu

Acestor nativi astrologul le recomandă ca în noaptea de Revelion să poarte, violet, indigo, galben, portocaliu, negru. În anul 2026 nativii Leu vor avea parte de multă susținere în rezolvarea unor probleme din trecut. Există posibilitatrea unei mutări într-o casă nouă și împăcarea cu un bărbat cu care erați într-un conflict.

Fecioara

Acești nativi trebuie să poarte culoarea negru, indigo, verde sau turcoaz în noaptea de Revelion. Dintre pietrele norocoase sursa recomandă agatele, dar și orice pietre de culoare albastru sau hematită. Acești nativi sunt susținuți în anul 2026 de Divinitate. Ei vor fi susținuți pe toate planurile.

Balanța

Afirmarea personală va fi activată în anul 2026 dacă vei purta în noapte de Revelion culoarea roșie, portocalie, violet, turcoaz și toate nuanțele pastel, conform astrologului.

Scorpion

Pentru acești nativi anul 2026 va fi important din punct de vedere al tranzacțiilor, al achizițiilor, mai ales pe zona imobiliară unde există o mare susținere din partea astrelor. În noaptea de Revelion trebuie să poarte ceva de culoare verde, iar ca piatră protectoare se recomandă jadul, smaraldul și orice piatră semiprețioasă de culoare verde, dar și opalul.

Săgetător

Acești nativi trebuie să fie în 2026 foarte atenți la comunicare, iar în noaptea de Revelion, astrologul le recomandă să poarte ceva de culoarea turcoaz, galben, portocaliu sau orice nuanță de albastru. Peruzeaua, lapis lazuli și hematita sunt pietrele recomandate să fie purtate în noapte dintre ani, dar și bijuterii din argint sau aur alb, conform sursei.

Capricorn

Anul 2026 poate fi activat în noaptea de Revelion pe următoarele direcții: rezolvarea unei neclarități ce ține de un imobil. Cei care vor să cumpere sau să vândă o casă pot fi bine aspectați anul ce urmează, dar și călătoriile pot fi influențate pozitiv, susținerea pe studiu sau finalizarea unui credit. Pentru asta se recomandă ca de Revelion să se poartă culoarea gri, alb și orice nuanță de culoare deschisă. De asemenea, bijuteriile cu perle sau din argint, agata albă sau obsidianul sunt recomandate să fie purtate în noaptea dintre ani.

Vărsător

Mov, albastru deschis, verde deschis, galben, alb sau roșu sunt culorile recomandate să fie purtate de Revelion. Bijuteriile din aur galben, iar ca pietre protectoare se recomandă ametistul. Dacă veți ține cont de aceste recomandări veți avea în anul 2026 susținere pe fecunditate, procreere din toate punctele de vedere, inclusiv pe plan profesional și în afaceri. Poți începe să monetizezi un hobby, a spus astrologul.

Pești

Acestor nativi li se recomandă culoarea verde, albastru, indigo, negru și roșu închis, Astfel veți activa în noaptea de Revelion zona sănătății, relațiile și zona carierei, dar și gestionarea și rezolvarea unor probleme din familie. Orice obiect din lemn vă poartă noroc în noaptea dintre ani. De asemenea, lucrurile care atârnă, pe principiul pendululului vă aduc noroc. De exemplu cerceii sau o brățară care atârnă să se numere printre obiectele pe care le purtați de Revelion, conform astrologilor.