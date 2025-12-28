Israelul marchează o premieră istorică în tehnologia militară odată cu integrarea sistemului de interceptare laser de mare putere, cunoscut sub numele de „Raza de Fier” (Iron Beam).

Dezvoltat de giganții din industria de apărare Elbit Systems și Rafael, sistemul a fost predat oficial forțelor armate, după cum a anunțat duminică Ministerul Apărării de la Ierusalim.

Marea inovație a „Razei de Fier” constă în raportul imbatabil dintre eficiență și cost. Dacă sistemele convenționale de apărare utilizează rachete interceptoare extrem de costisitoare, noua armă laser poate distruge drone și proiectile cu un cost operațional estimat de experții americani la doar 4 dolari per interceptare.

Această tehnologie va lucra în simergie cu actualul sistem multistratificat al Israelului, completând scuturile deja celebre: Domul de Fier (Iron Dome) Praștia lui David (David’s Sling) Săgeata (Arrow). Un „moment istoric” pe câmpul de luptă Testele recente au confirmat fiabilitatea sistemului în neutralizarea unei game largi de amenințări: muniție de artilerie, mortiere și diverse tipuri de drone.

Ministrul Apărării, Israel Katz, a descris evenimentul drept un „moment istoric” care redefinește securitatea regională. Acesta a transmis un avertisment ferm adversarilor: „Sistemul este deplin operațional, iar mesajul nostru este clar: Nu ne provocați!”

Viitorul apărării aeriene a început deja Amir Baram, director general în cadrul Ministerului Apărării, a subliniat că „Raza de Fier” reprezintă doar începutul unei revoluții tehnologice.

În timp ce producția în masă a actualului model este în plină desfășurare, inginerii israelieni lucrează deja la următoarea generație de sisteme de apărare laser, care vor fi implementate atât la sol, cât și pe platforme aeriene.