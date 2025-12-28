Anul 2026 se anunță a fi unul de cotitură istorică, marcat de tranzite planetare rare care vor genera evenimente fără precedent pentru populație. Conform analizei realizate de gemenele Timofte, nu asistăm doar la riscul căderii unor guverne, ci la debutul unei noi epoci în care discursul manipulator nu mai are putere. În acest nou context, cetățenii vor fi extrem de atenți la fapte și la rezultate concrete, ignorând promisiunile fără acoperire.

Ilie Bolojan: Blocaj în zona comunicării

Pentru premierul Ilie Bolojan, previziunile indică un an dificil, în special în lunile februarie și martie, cu perioade de vulnerabilitate maximă în intervalele mai-iunie și august. Astrele avertizează că premierul este blocat într-o „energie a vorbelor”, riscând să piardă teren dacă acțiunile sale nu vor susține declarațiile. Anul 2026 va aduce un volum uriaș de legi și discuții la nivel înalt, testând capacitatea de execuție a șefului Guvernului.

Nicușor Dan: Relația cu exteriorul și riscul pierderii popularității

În ceea ce îl privește pe Nicușor Dan, astrologii subliniază importanța diplomației în relația cu partenerii externi, în special cu Statele Unite sub administrația Trump. Președintele Nicușor Dan intră în 2026 sub semnul neprevăzutului; orice declarație neanalizată sau verbalizată incorect din punct de vedere politic îl poate costa scump. Dacă nu va reuși să comunice armonios și respectuos cu partenerii externi, acesta riscă o scădere drastică a popularității și chiar pierderea sprijinului extern necesar.

Faptele, nu vorbele Marea schimbare a anului 2026 este maturizarea electoratului

Poporul nu va mai fi receptiv la manipulare, forțându-i pe lideri să treacă de la retorică la implementare. Este un an în care alinierea tranzitelor planetare va schimba definitiv modul în care românii se raportează la clasa politică, punând capăt epocii promisiunilor deșarte.