Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat o nouă majorare a tarifelor pentru parcările de reședință, măsură ce va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2026. Potrivit deciziei, taxele vor fi indexate cu aproximativ 5,6%, menținându-se însă sistemul de tarifare diferențiat în funcție de cele patru zone ale Capitalei.

Parcările din „Zona A” au prețuri exorbitante

Astfel, posesorii de autoturisme care ocupă un loc de parcare în Zona A vor achita anual 796 de lei, în timp ce pentru zonele B, C și D tarifele vor fi de 663, 530 și, respectiv, 397 de lei. Deși creșterea este una moderată, aceasta se adaugă presiunii financiare exercitate de scumpirea asigurărilor RCA, a rovinietei și a impozitului auto.

În prezent, Bucureștiul dispune de aproximativ 216.000 de locuri de parcare de reședință, distribuite neuniform între cele șase sectoare. Sectorul 3 domină acest clasament cu peste 72.000 de locuri amenajate, urmat de sectoarele 4 și 6, cu 46.000 și, respectiv, 43.000 de spații, în timp ce Sectorul 1 administrează cel mai mic număr, puțin peste 10.000.

În ciuda eforturilor de administrare, deficitul rămâne uriaș în raport cu numărul total de mașini înmatriculate în Capitală, fapt ce transformă procesul de închiriere într-o adevărată provocare pentru cetățeni.

Singura șansă reală rămâne principiul „primul venit, primul servit”

Procedura de obținere a unui loc de parcare rămâne legată de primăriile de sector, unde solicitanții trebuie să facă dovada domiciliului și a deținerii unui vehicul cu actele la zi. Din cauza cererii masive, locurile disponibile sunt extrem de puține, deoarece contractele existente se prelungesc prioritar de la an la an.

Astfel, pentru noii solicitanți, singura șansă reală rămâne principiul „primul venit, primul servit”, proces care duce adesea la cozi lungi și la o competiție acerbă pentru puținele spații care devin libere în sistem.