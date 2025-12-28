Fostul președinte al Curții Constituționale și-a exprimat scepticismul cu privire la ședința desfășurată duminică, anticipând că nu se va ajunge la nicio decizie din cauza dificultăților de a asigura cvorumul necesar.

Acesta a subliniat caracterul atipic al întâlnirii, menționând că, în nicio altă parte a lumii, actul de justiție nu se desfășoară duminica, și a remarcat ritmul lent al dezbaterilor în actuala componență a Curții.

În opinia sa, graba Guvernului de a pune legea în vigoare de la 1 ianuarie este nejustificată, mai ales în condițiile în care Legea bugetului va fi finalizată mult mai târziu, probabil în martie sau aprilie.

Tensiunile din cadrul Curții au devenit evidente după ce patru judecători susținuți de PSD au părăsit sala de ședințe, blocând astfel posibilitatea de a întruni cei șase membri necesari pentru pronunțarea unui verdict.

Ca urmare a acestui blocaj, Curtea Constituțională a decis să amâne pentru luni hotărârea privind Legea pensiilor magistraților, un act normativ cu impact major asupra modului de calcul și a condițiilor de pensionare în sistemul judiciar.

Aceasta reprezintă a doua amânare pe acest subiect, prelungind incertitudinea asupra calendarului de implementare a noii legislații.