Ce a transmis Raed Arafat?

„Este un incendiu care afectează un depozit de materiale sanitare care includ mult plastic în componența lor, dar și mobilier. Din informațiile pe care le am până acum, bineînțeles, situația este în dinamică. Sunt în jur de 2.500-3.000 de metri pătrați afectați. Arderea este generalizată. Există un risc de extindere, un risc limitat de extindere la un alt depozit de alimente sau fabrică de alimente care este în spatele acestui depozit, dar pompierii lucrează la prevenirea extinderii și sper să reușească să mențină controlul asupra incendiului.

Sunt 24 de mașini de intervenție, de incendii, adică de stingere la care se adaugă, bineînțeles, alte categorii e mașini: inclusiv una cu roboți, autoscări, echipe medicale care vin în sprijinul pompierilor. Nu avem victime, nu avem persoane rănite la acest moment.

Chiar dacă se localizează și va fi anunțat, lichidarea va dura mult la acest incendiu, din experiența pe care o avem și cu alte depozite. Va dura poate ore în șir. S-au dat două mesaje Ro Alert populației din zonă ca să evite zona, să închidă geamurile, aerisirile ca să nu intre fumul în casele lor. Cam asta este situația acum și o urmărim.

A fost necesară și ridicarea nivelului de alertă, la nivel 2, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență București - llfov și au fost aduse și forțe suplimentare la Inspectorat pentru acoperirea nevoii dacă mai apar și alte intervenții.”, a declarat Raed Arafat, șeful DSU, exclusiv la Realitatea PLUS.

La ce pericole se expun cei care locuiesc în zonă?

„Fumul este toxic, indiferent ce spunem. Ideea este ca nimeni să nu se expună direct, să nu rămână în zonă și cei care sunt în apropiere să-și închidă geamurile și aerisirile să nu intre fumul în casă. Să nu rămână la balcoane, să nu uite și fumul să inunde casele. Cam ăsta este sfatul nostru în acest moment. Normal că se măsoară calitatea aerului. Dacă apar probleme cu risc major, imediat se anunță.”, a completat Raed Arafat.

Cât va dura întreaga operațiune cu aproximare?

„Deci, sursa nu cred că o să o descoperim ușor pentru că incendiul este generalizat. Va dura după localizare, ce înseamnă? Ca incendiul să nu mai reprezinte risc de extindere și să înceapă să-l lichideze, de la localizare la lichidare va dura foarte mult, iar ca timp, eu pot să folosesc ca exemple ce a fost până acum. Au fost intervenții care au durat chiar 12-24 de ore, până s-au finalizat, așa că lichidarea s-ar putea să dureze mult.”, a încheiat șeful DSU, Raed Arafat.