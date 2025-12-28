Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj a fost spulberat

Potrivit Dispeceratului Național Salvamont, punctul medical era amenajat într-un container metalic, montat pe o platformă de beton și fixat cu cabluri ancorate solid. Cu toate acestea, intensitatea fenomenelor meteo a depășit orice măsuri de siguranță luate, iar structura a fost spulberată de forța naturii.

„Deși amplasarea a fost realizată conform tuturor normelor, viscolul extrem a demonstrat încă o dată cât de imprevizibilă și puternică poate fi natura”, au transmis reprezentanții Salvamont.

În perioada următoare, echipele Salvamont Gorj vor evalua situația și vor căuta soluții pentru a suplini pierderea cabinetului medical, astfel încât intervențiile de prim ajutor în zonă să poată fi asigurate în continuare la standarde optime, mai ales în sezonul de iarnă, când numărul turiștilor este ridicat.

Incidentul are loc în contextul în care zona Carpaților Meridionali se află sub avertizare Cod Roșu de vânt, pentru altitudini de peste 1.700 de metri. Meteorologii avertizează că rafalele pot atinge viteze cuprinse între 90 și 120 km/h, condiții care fac extrem de periculoasă orice activitate în zona montană înaltă.

Autoritățile recomandă turiștilor să evite deplasările în zonele expuse și să respecte indicațiile salvamontiștilor până la ameliorarea condițiilor meteo.