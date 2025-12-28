O activitate seismică neobișnuită a fost înregistrată în regiunea Muntenia duminică, 28 decembrie 2025, când un cutremur de suprafață s-a produs în județul Ilfov, la doar 11 kilometri vest de București.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc la ora locală 12:24, la o adâncime de 13,8 km, având o magnitudine de 2,5 pe scara Richter. Deși magnitudinea a fost una redusă, evenimentul este considerat atipic, deoarece a fost localizat într-o zonă în care astfel de mișcări tectonice sunt rare, fiind resimțit în proximitatea unor orașe mari precum Ploiești, Giurgiu și Târgoviște.

Activitate seismică intensă, în ultimele zile

Acest eveniment din Ilfov vine după o serie de seisme slabe înregistrate în zona seismică Vrancea pe parcursul ultimelor zile. Sâmbătă seară, un cutremur cu magnitudinea de 2,7 s-a produs în județul Buzău la o adâncime de 138,4 km, fiind localizat la mică distanță de Focșani și Sfântu Gheorghe.

De asemenea, chiar în noaptea de Crăciun, un alt seism de 2,3 grade a fost raportat în județul Vrancea, la o adâncime de peste 102 km. Spre deosebire de seismele adânci din Vrancea, cu care populația este obișnuită, cutremurul de duminică din proximitatea Capitalei a atras atenția specialiștilor tocmai prin caracterul său neașteptat și adâncimea mică la care s-a produs.