Loteria Română aduce modificări importante în calendarul obișnuit al extragerilor, anunțând că duminică, 28 decembrie, nu vor avea loc trageri Loto. Jucătorii mai au de așteptat doar câteva zile pentru o ediție specială, programată miercuri, pe 31 decembrie. Decizia de a muta extragerile de la mijlocul săptămânii (care în mod normal aveau loc joia) vine în contextul în care prima zi a anului 2026 pică într-o zi de joi.

Tragerea de duminică amânată pentru Tragerile Speciale Loto de Anul Nou

Pentru a marca trecerea în noul an, instituția organizează Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Evenimentul din 31 decembrie va include câte două trageri (una principală și una suplimentară) pentru categoriile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. Pentru extragerile suplimentare, Loteria a decis să suplimenteze fondul de câștiguri al categoriei I cu sume considerabile: 200.000 de lei la 6/49, 100.000 de lei la Joker și 50.000 de lei la Loto 5/40. Prețul unei variante simple pentru această ediție specială variază între 2 lei (Super Noroc) și 16 lei (Loto 6/49).

Miza acestor trageri de final de an este una uriașă, fiind înregistrate reporturi impresionante la mai multe categorii. Vedeta serii va fi jocul Joker, unde la categoria I se află în joc un premiu de peste 8,69 milioane de euro (44,23 milioane de lei). Nici pasionații de Loto 6/49 nu sunt neglijați, reportul pentru prima categorie depășind 1,7 milioane de euro (8,7 milioane de lei). La acestea se adaugă premii importante la Noroc (peste 950.000 de euro) și sume atractive la Loto 5/40, Noroc Plus sau Super Noroc, oferind astfel multiple șanse de câștig celor care vor să înceapă anul 2026 sub semnul norocului.

Ce sume sunt puse la bătaie de Loteria Română pentru 31 decembrie