Iată principalele tendințe și previziuni pentru fiecare semn zodiacal:

Berbec (21 martie - 19 aprilie)

Este anul „recoltei”. După eforturile din 2025, în 2026 încep să apară rezultatele concrete.

Oportunități: Venituri din surse secundare sau proiecte independente.

Atenție: Tendința de a cheltui impulsiv pe obiecte de lux pentru a celebra succesul.

Taur (20 aprilie - 20 mai)

Cu Uranus încă în semnul tău pentru o parte din an, imprevizibilul rămâne cuvântul de ordine.

Oportunități: Câștiguri prin tehnologie sau idei neconvenționale.

Atenție: Evită speculațiile financiare riscante în prima jumătate a anului.

Gemeni (21 mai - 20 iunie)

Norocul îți surâde datorită lui Jupiter. Este unul dintre cei mai buni ani pentru expansiune financiară.

Oportunități: Negocieri salariale de succes, contracte noi sau moșteniri.

Atenție: Nu te întinde mai mult decât ți-e plapuma; gestionează cu grijă surplusul.

Rac (21 iunie - 22 iulie)

2026 aduce stabilitate prin disciplină. Te vei concentra pe consolidarea economiilor.

Oportunități: Investiții imobiliare sau economii pe termen lung.

Atenție: Frica de penurie te poate face prea zgârcit, pierzând oportunități de creștere.

Leu (23 iulie - 22 august)

Cariera și finanțele sunt strâns legate în acest an. Statutul tău social îți va dicta veniturile.

Oportunități: Promovări sau parteneriate cu oameni influenți.

Atenție: Costurile de imagine (reprezentare, evenimente) pot fi destul de mari.

Fecioară (23 august - 22 septembrie)

Un an excelent pentru educație financiară și perfecționare care va aduce bani mai târziu.

Oportunități: Venituri din străinătate sau din activități intelectuale/juridice.

Atenție: Verifică de două ori contractele și actele contabile.

Balanță (23 septembrie - 22 octombrie)

Te vei concentra pe gestionarea banilor deținuți la comun cu alții (parteneri, bănci).

Oportunități: Returnări de taxe, închiderea unor credite sau refinanțări avantajoase.

Atenție: Conflicte posibile legate de partaje sau investiții colective.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Parteneriatele sunt cheia bogăției în 2026. Singur vei ajunge departe, dar în echipă vei fi prosper.

Oportunități: Contracte de colaborare foarte profitabile.

Atenție: Asigură-te că clauzele financiare sunt clare de la început.

Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)

Munca zilnică și eficiența îți vor aduce stabilitatea financiară. Nu te baza pe noroc chior.

Oportunități: Bonusuri de performanță sau optimizarea cheltuielilor zilnice.

Atenție: Problemele de sănătate netratate la timp pot genera cheltuieli neprevăzute.

Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)

Creativitatea devine monedă de schimb. Este anul în care pasiunile pot deveni afaceri rentabile.

Oportunități: Profit din investiții bursiere, artă sau proiecte de design.

Atenție: Tendința de a risca prea mult în jocuri de noroc sau investiții „la modă”.

Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Banii se duc către casă și familie. S-ar putea să investești masiv în confortul propriu.

Oportunități: Creșterea valorii proprietăților deținute.

Atenție: Cheltuieli mari pentru renovări sau întreținerea membrilor familiei.

Pești (19 februarie - 20 martie)

Comunicarea și drumurile scurte îți aduc banii. Ești foarte abil în a vinde idei în 2026.

Oportunități: Profit din comerț, cursuri sau consultanță.

Atenție: Risipirea banilor pe gadgeturi sau cursuri pe care nu le vei finaliza.

Recomandări generale pentru 2026