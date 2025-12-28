Ministerul Mediului monitorizează cu atenție evoluția calității aerului în Capitală, în urma unui incendiu de amploare izbucnit duminică la un depozit de pe Bulevardul Iuliu Maniu, în Sectorul 6.

Flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, unde ard instalații, centrale termice și diverse materiale plastice, existând totodată riscul de propagare către un punct de stocare a biomasei din vecinătate.

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu sunt prezenți la fața locului, în timp ce pompierii depun eforturi pentru a izola focarul și a preveni extinderea acestuia.

Citește și: Incendiu DEVASTATOR la intrarea în București, pe A1. Un depozit a fost cuprins de flăcări, s-a emis mesaj RO Alert în mai multe sectoare- VIDEO

Pentru o evaluare precisă a impactului asupra mediului, un autolaborator mobil a fost deja amplasat într-o zonă rezidențială aflată pe direcția norului de fum.

Deși măsurătorile efectuate de stațiile fixe din proximitate nu indică momentan depășiri critice ale valorilor de particule în suspensie, autoritățile rămân în alertă. Conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, vântul suflă dinspre vest-nord-vest cu rafale de până la 60 km/h, împingând fumul către zonele de est și sud-est ale orașului.

Citește și: Alexandru Rogobete, după incendiul din Sectorul 6: „Mă îngrijorează numărul mare de pacienți cu arsuri severe. Este mult peste media UE”

În acest context, populația este sfătuită să respecte avertizările RO-ALERT și să evite pe cât posibil activitățile în aer liber.

Odată ce incendiul va fi lichidat, Garda Națională de Mediu va demara o inspecție riguroasă pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului și pentru a aplica sancțiunile legale care se impun.

Până la finalizarea intervenției, monitorizarea calității aerului va continua în regim permanent, asigurându-se că orice risc la adresa sănătății publice este comunicat imediat cetățenilor.