Blocaj total la CCR: Conflict pe tema pensiilor speciale

Conform unor surse, citate de Miron Mitrea, un conflict deschis a izbucnit în timpul dezbaterilor privind legea pensiilor speciale. Patru dintre cei nouă judecători constituționali au părăsit sala de ședință, invocând necesitatea unor clarificări suplimentare și cerând amânarea deciziei după data de 15 ianuarie.

Principalele puncte ale blocajului sunt lipsa de cvorum, asta pentru că plecarea celor patru judecători a lăsat Curtea în imposibilitatea de a lua o decizie legală. De asemenea sunt tensiuni interne, deoarece Conducerea CCR a refuzat cererea de amânare, ceea ce a dus la fracturarea instituției în două tabere. Este puțin probabil ca situația să fie deblocată în zilele următoare, existând semne de întrebare dacă forul va respecta regulamentul sau va încerca forțarea unei dezbateri fără cvorum.

„Protecția” lui Ilie Bolojan și viitorul Coaliției

În ceea ce privește poziția premierului Ilie Bolojan, Miron Mitrea consideră că acesta nu este în pericol iminent de a părăsi funcția, în ciuda speculațiilor conform cărora amânarea deciziei CCR i-ar oferi „protecție” politică.

Miron Mitrea spune că Ilie Bolojan nu se teme de o demitere atâta timp cât se bucură de sprijinul Coaliției de guvernare. Analistul este ferm convins că premierul va găsi argumente pentru a nu pleca de la Palatul Victoria prea curând. Plecarea lui Ilie Bolojan ar deveni o certitudine doar într-un singur scenariu: momentul în care PSD va decide că nu mai poate colabora în aceeași coaliție cu USR.

Până la clarificarea taberelor din justiție și rezolvarea blocajului de la CCR, stabilitatea politică pare să depindă strict de armonia fragilă din interiorul arcului guvernamental.