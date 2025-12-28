Într-un interviu de excepție la Realitatea PLUS, Dan Puric a transmis un mesaj tăios politicienilor acuzați de distrugerea poporului român VIDEO

Dan Puric a avertizat că responsabilii pentru degradarea nivelului de trai vor suporta consecințele propriilor decizii.

Verdictul dur al lui Dan Puric. Într-o apariție memorabilă la Realitatea PLUS, reputatul actor și eseist a lansat un atac fără precedent la adresa clasei politice pe care o acuză de trădarea și sărăcirea poporului român.

Cu un amestec de compasiune și asprime, maestrul a avertizat că cei responsabili pentru umilința colectivă vor suporta consecințe inevitabile, într-un mesaj de colecție care radiografiază starea națiunii. 

Cu o sinceritate brutală, Dan Puric a avertizat că responsabilii pentru degradarea nivelului de trai vor suporta consecințele propriilor decizii. Interviul reprezintă o radiografie necruțătoare a societății actuale, în care compasiunea pentru victime se împletește cu un verdict dur la adresa călăilor de serviciu ai poporului.