Pisoiul a fost salvat în ultimul moment

Anacleto, un pisoi tigrat, roșcat, în vârstă de aproximativ un an, trăiește în localitatea Induno Olona, din regiunea Lombardia. În timp ce membrii familiei erau ocupați cu activitățile specifice sărbătorilor, animalul de companie s-a strecurat în interiorul mașinii de spălat, atras de căldura și liniștea oferite de rufele din interior, și a adormit acolo fără ca cineva să-l observe.

Stăpâna motanului a închis ușa aparatului și a pornit un program de spălare, fără să știe că pisoiul se află înăuntru. Abia după ce familia a constatat dispariția lui Anacleto și l-a căutat prin toată casa, femeia a observat, prin hubloul mașinii, coada motanului, moment în care a înțeles ce se întâmplase.

Reacția rapidă a fost esențială. Programul a fost oprit imediat, iar pisoiul a fost scos, uscat și încălzit, înainte ca stăpâna să solicite de urgență ajutorul unui medic veterinar. Specialistul a explicat că principalul pericol în astfel de situații este hipotermia, mai ales dacă animalul este expus la apă și temperaturi scăzute.

Din fericire, ciclul de spălare fusese setat la 30 de grade, un detaliu care i-a salvat viața lui Anacleto. Veterinarul a recomandat încălzirea treptată a motanului, folosind mijloace improvizate disponibile în casă, și a administrat tratament pentru rănile suferite, cel mai probabil provocate de încercările disperate ale animalului de a ieși din mașină.

Intervenția promptă a avut rezultate rapide: pisoiul și-a revenit, a început să se hrănească normal și a dat semne clare de recuperare. Potrivit medicului, pofta de mâncare este unul dintre cele mai bune semne că starea lui se îmbunătățește.

Specialistul a atras atenția asupra faptului că pisicile sunt adesea atrase de mașinile de spălat, considerate locuri confortabile și sigure, însă astfel de accidente pot avea consecințe grave. Anacleto a fost norocos, iar în zilele următoare va fi supus unor investigații suplimentare pentru a se asigura că nu există complicații.

Pentru familia sa, povestea lui Anacleto rămâne un adevărat miracol de Crăciun și un avertisment important pentru toți proprietarii de animale de companie.