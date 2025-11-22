Anatomia ascunsă a unui ucigaș microscopic

Privit atent, corpul țânțarului dezvăluie o complexitate biologică greu de imaginat. Capul minuscul ascunde aproape 100 de ochi, aparatul bucal are 48 de dinți microscopici, iar sistemul circulator include trei inimi, fiecare cu câte două atrii și două ventricule. Toate aceste detalii îl transformă într-un organism extrem de eficient.

Cum își atacă victima

Țânțarul dispune de un senzor termic care îl ajută să localizeze organismele vii. În momentul înțepării, injectează o substanță cu efect anestezic, astfel încât victima rareori simte agresiunea, și secretă un anticoagulant care facilitează aspirarea sângelui. Aparatul bucal este format din șase micro-lame: patru taie pielea, iar două creează canalul prin care sângele este extras. Ghearele și cârligele microscopice îl fixează ferm pe piele pe durata hrănirii.

Deși fragil la prima vedere, țânțarul este un prădător redutabil. Mecanismele sale biologice îl plasează în fruntea listei celor mai letale ființe pentru om, fiind unul dintre cele mai subestimate pericole ale naturii.

Bolile pe care le transmite

Țânțarul nu ucide direct, ci prin bolile pe care le răspândește. Este principalul vector pentru malaria, dengue, virusul Zika, febra galbenă și virusul West Nile. Conform organizațiilor internaționale de sănătate, aceste afecțiuni provoacă anual sute de mii de decese și afectează milioane de oameni, mai ales în regiunile tropicale și subtropicale, unde condițiile favorizează înmulțirea rapidă a insectelor.

