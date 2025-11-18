Cercetarea, coordonată de psihiatrul John McGrath, de la Queensland Centre for Mental Health Research din Australia, a analizat 17 studii efectuate în 11 țări, printre care SUA și Marea Britanie. Concluziile sugerează o asociere semnificativă între deținerea unei pisici și probabilitatea crescută de apariție a tulburărilor legate de schizofrenie, scrie Click.

Specialiștii avertizează însă că rezultatele trebuie privite cu prudență. Deși tendința este evidentă în mai multe studii, experții subliniază că multe dintre aceste cercetări au limitări metodologice și sunt necesare investigații suplimentare, mult mai robuste.

Toxoplasma gondii, posibila verigă slabă

Suspiciunile privind influența pisicilor asupra sănătății mintale nu sunt noi. Încă din 1995, cercetătorii au atras atenția asupra parazitului Toxoplasma gondii, unul dintre cei mai comuni agenți patogeni care se transmit prin fecalele pisicilor, carne insuficient preparată sau apă contaminată.

Acest parazit infectează milioane de oameni la nivel mondial, de cele mai multe ori fără simptome. Totuși, odată ajuns în organism, el poate afecta sistemul nervos central și poate influența neurotransmițătorii implicați în reglarea emoțiilor și comportamentului. Unele studii au asociat infecția cu modificări de personalitate, tulburări neurologice și chiar cu apariția simptomelor psihotice.

Rezultate mixte: nu toate studiile confirmă ipoteza

Deși o parte importantă dintre cercetările analizate sugerează existența unei legături, altele nu au identificat nicio asociere între deținerea unei pisici și riscul de schizofrenie. Unele studii americane, de exemplu, nu au descoperit nicio relație directă, însă au observat că persoanele mușcate de pisici ar putea prezenta scoruri psihologice mai ridicate pentru anumite simptome – posibil din cauza bacteriilor precum Pasteurella multocida.

În plus, mai multe cercetări au arătat că riscul ar putea varia în funcție de vârsta la care copilul este expus la pisici. Perioadele sensibile par să fie cuprinse între 9 și 12 ani, însă concluziile diferă de la un studiu la altul.

Ce înseamnă toate acestea pentru iubitorii de pisici?

Deocamdată, nu există dovezi puternice care să demonstreze că pisicile „provoacă” schizofrenie. Asocierile observate pot fi influențate de mulți alți factori – genetici, de mediu sau sociali. Totuși, specialiștii recomandă măsuri de precauție, în special: