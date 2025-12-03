Pagube mari în urma vizitei neașteptate

Incidentul s-a produs la sfârșitul săptămânii trecute. A doua zi dimineață, polițista chemată la fața locului a găsit un peisaj demn de un film de comedie: rafturi răvășite, sticle sparte peste tot și un miros puternic de băuturi spirtoase care plutea în aer.

Surpriza a venit însă în momentul în care anchetatoarea l-a descoperit pe „autor“: ratonul zăcea într-un somn adânc în baia magazinului, tolănit între vasul de toaletă și coșul de gunoi. Potrivit oficialilor, animalul era „puternic intoxicat”, dar nu prezenta răni.

Preferințe clare: spirtoase, nu vinuri

Angajații au observat că sticlele sparte proveneau în special din zona băuturilor tari. Ratonul nu se atinsese deloc de vinuri, semn că își formase deja propriile gusturi.

Reprezentanții adăpostului au relatat întâmplarea într-o postare amuzantă pe Facebook:

„Ofițerul Martin l-a capturat în siguranță pe banditul nostru mascat și l-a adus la adăpost ca să se trezească după petrecere. După câteva ore de somn – și probabil o mahmureală serioasă – a fost eliberat înapoi în sălbăticie.”

Reținut temporar, apoi eliberat în natură

Ratonul a fost ținut câteva ore sub observație și ulterior eliberat în mediul natural, întrucât nu avea răni. Responsabilii au glumit spunând că speră ca aventura să-l fi învățat că „spargerea prin efracție nu este cea mai bună soluție în viață”.

Camerele de supraveghere ale magazinului nu au surprins momentul în care animalul a intrat, însă ancheta a stabilit că ratonul s-a strecurat prin tavan, lăsând în urmă și acolo pagube.

Conducerea magazinului i-a mulțumit polițistei pentru intervenție și pentru că a asigurat o „călătorie trează spre casă” a oaspetelui neobișnuit. Tot ei au glumit pe seama facturii pe care ratonul o „a acumulat” în urma degustării haotice de alcool.