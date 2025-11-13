Cerbul zăcea neputincios pe șosea

Urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Potrivit martorilor, animalul ar fi fost atacat de o haită de lupi, suferind răni grave la picioarele din spate. Incapabil să se ridice, cerbul încerca disperat să se retragă din calea mașinilor, sprijinindu-se cu gâtul de parapetul metalic de la marginea drumului, în încercarea de a sări peste el și de a ajunge din nou în pădure.

Localnicii care au descoperit scena au sunat imediat la autorități, însă până la sosirea acestora, animalul se zbătea între viață și moarte. „Se vedea că era epuizat și nu mai putea. A încercat de mai multe ori să sară, dar picioarele din spate nu-l mai ascultau”, a povestit un martor.

Imaginile, care au fost distribuite de mii de ori pe internet, au provocat un val de reacții. Mulți internauți au cerut intervenția rapidă a autorităților și a medicilor veterinari din zonă, acuzând lipsa de acțiune în protejarea faunei sălbatice.