Camera care a dezvăluit adevărul

Pentru a afla cine atacă capcanele, echipa de monitorizare a plasat camere de supraveghere. Rezultatul a fost uimitor: lupii au fost surprinși în timp ce înotau până la flotoarele colorate, le apucau cu dinții și trăgeau funia până când capcana ieșea din apă. În câteva mișcări rapide, prădătorii ajungeau la cupa cu momeală și își luau recompensa.

„Nu ne-a venit să credem. A fost un moment de uimire, să surprindem acest comportament”, a spus ecologul Kyle Artelle, subliniind că lupii au demonstrat un comportament învățat, transmis probabil între membrii haitei.

Contextul luptei cu crabul verde invaziv

Comunitatea Bella Bella se confruntă de peste un deceniu cu invazia crabului verde european, o specie agresivă care distruge ecosistemele locale. Pentru a limita răspândirea, Haíɫzaqv Guardians au amplasat capcane speciale în zonele de litoral expuse la maree și în ape mai adânci. Din 2023, însă, au început să observe capcane deteriorate, cu urme de dinți, semn că prădătorii locali interveniseră.

Cine sunt „lupii de mare”

Specia surprinsă este cunoscută drept coastal wolf sau „lup de mare”, un prădător rar, adaptat la mediul marin. Acești lupi se hranesc cu pește, scoici și chiar foci. Spre deosebire de alte zone din provincie, unde lupii sunt vânați ca dăunători, în Bella Bella comunitatea îi protejează și conviețuiește cu ei prin Haíɫzaqv Wolf and Biodiversity Project.

„Există o haită la marginea orașului. Au trăit alături de oameni de milenii, dar au dezvoltat o relație diferită. Este probabil unul dintre puținele locuri din lume unde lupii pot fi, cu adevărat, lupi”, a explicat Artelle.

Implicațiile descoperirii

Imaginile surprinse arată nu doar ingeniozitatea lupilor, ci și capacitatea lor de a învăța rapid comportamente complexe. „Aceasta este o nouă dimensiune a comportamentului lor, pe care nu o cunoșteam. Ridică întrebarea: ce altceva pot face?”, a adăugat Artelle.

