Primăria Municipiului Bârlad intensifică măsurile împotriva câinilor de pe domeniul public, considerând numărul lor un "pericol major pentru siguranța cetățenilor". Autoritățile au anunțat controale pe teren și amenzi usturătoare pentru proprietarii care nu respectă legislația.

Sancțiuni drastice

Toți proprietarii de câini de rasă comună sau metiși au obligația legală de a-și steriliza și microcipa animalele. Nerespectarea acestei prevederi atrage sancțiuni financiare semnificative. Câine nemicrocipat Amendă între 2.000 și 5.000 de lei. Câine nesterilizat: Amendă între 5.000 și 10.000 de lei.

Aceste măsuri sunt considerate necesare pentru reducerea populației de câini fără stăpân, care ajung pe străzi din cauza abandonului și a nerespectării legislației.

Soluțiile de la primărie

Pentru a veni în sprijinul locuitorilor, Primăria Bârlad oferă o soluție: până la sfârșitul anului 2025, proprietarii pot beneficia de o campanie de sterilizare a câinilor cu stăpân, finanțată din bugetul local. Cei interesați se pot înscrie în program la sediul Primăriei.