Sute de copii l-au așteptat nerăbdători pe Moș Crăciun la Inspectoratul General de Aviație. Iar ca să se ridice la înălțimea așteptărilor, Moșul a sosit printre cei mici cu un elicopter Black Hawk.

Copiii l-au așteptat cu colinde și poezii, nerăbdători să primească cadouri. Iar printre ei au fost și pasionați de aviație care s-au bucurat de câteva momente acrobatice.

Iar pe lângă bucuria celor mici, anul acesta, cadrele Ministerului Afacerilor Interne au organizat și o campanie de donare de sânge pentru cei care au cea mai mare nevoie de ajutor în această perioadă.

