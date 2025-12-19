Moș Crăciun a venit anul acesta cu elicopterul Black Hawk. VIDEO

Magie, emoție și bucurie pentru sute de copii care l-au întâmpinat pe Moș Crăciun la Inspectoratul General de Aviație. Anul acesta, Moșul a venit într-un mod spectaculos: la bordul unui elicopter Black Hawk, spre încântarea celor mici care l-au așteptat cu colinde, poezii și mult entuziasm. Evenimentul a fost completat și de un gest de solidaritate, printr-o campanie de donare de sânge organizată de cadrele Ministerului Afacerilor Interne. 

Sute de copii l-au așteptat nerăbdători pe Moș Crăciun la Inspectoratul General de Aviație. Iar ca să se ridice la înălțimea așteptărilor, Moșul a sosit printre cei mici cu un elicopter Black Hawk.

Copiii l-au așteptat cu colinde și poezii, nerăbdători să primească cadouri. Iar printre ei au fost și pasionați de aviație care s-au bucurat de câteva momente acrobatice.

Iar pe lângă bucuria celor mici, anul acesta, cadrele Ministerului Afacerilor Interne au organizat și o campanie de donare de sânge pentru cei care au cea mai mare nevoie de ajutor în această perioadă.

