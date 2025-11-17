Directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Arad, Marcel Roșu, a oferit detalii despre focarul de pestă porcină africană (PPA) confirmat la o fermă din comuna Olari. Exploatația deține un total de 5.900 de porci, însă este împărțită în două secțiuni. Focarul a fost confirmat inițial în partea care găzduiește 700 de animale.

Șeful DSVSA Arad a anunțat că sacrificarea celor 700 de porci din zona afectată este necesară și a început luni. Deoarece România nu dispune de capacități rapide de incinerare pentru un număr atât de mare de animale, s-a găsit un teren în apropierea fermei care îndeplinește condițiile de securitate pentru îngroparea animalelor. Roșu a avertizat că, dacă virusul se va extinde și va fi confirmat și în cealaltă secțiune a fermei, restul de 5.200 de porci vor fi, de asemenea, uciși preventiv.

În urma acestui nou focar, Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Arad a aprobat un plan de măsuri de prevenire, care includeo zonă de protecție (3 km): Localitățile Olari și Sintea Mică, dar și o zonă de supraveghere (10 km): Localitățile Nădab, Zărand, Cintei, Țipar, Sântana, Caporal Alexa și Șimand.

În prezent, județul Arad se confruntă cu patru focare de PPA, dintre care trei sunt înregistrate în gospodăriile individuale din Șiclău, Nădlac și municipiul Arad. Aceste focare recente pun în pericol cele 22 de ferme mari de porci din județ, care totalizează peste 60.000 de capete.