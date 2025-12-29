Experții internaționali au analizat nivelul de salarizare din mai multe state europene și au elaborat o serie de prognoze pentru anul 2026. Aceste date arată că România este singura țară din Europa unde vom înregistra o scădere a veniturilor.

Această scădere ar putea ajunge până la 0,7%, iar totul este pus pe seama faptului că, la noi în țară, veniturile vor fi înghețate și anul viitor - atât pensiile, cât și salariile din sistemul public. Automat, puterea de cumpărare va continua să scadă, după ce am înregistrat deja o diminuare a acesteia în acest an cu până la 10 sau 15%, conform sindicaliștilor și analiștilor.

Pe de altă parte, dacă este să ne raportăm la salariul minim pe economie, acesta va fi înghețat jumătate de an și va crește abia în luna iulie, când va ajunge la o valoare brută de 4.325 de lei. Totuși, majorarea reală nu va fi una semnificativă, deoarece suma scutită de taxe va fi de 200 de lei (în loc de 300 de lei, cât este în prezent). Astfel, oamenii vor primi în plus aproximativ 125 de lei net față de valoarea actuală a venitului pe economie.

Analiștii anticipează că inflația va rămâne destul de mare și anul viitor, iar România va rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește nivelul de salarizare.