Ritualuri și obiceiuri de Revelion

Sunt anumite obiceiuri, tradiții, ritualuri care făcute la trecerea dintre ani ne pot ajuta să avem un an mai bun din toate punctele de vedere. Iată ce spune Diaconu Andrei Alexandru pe contul său de YouTube, legat de acest subiect.

Scrieți intențiile pe o foaie de hârtie. Foarte important este ca intențiile să fie scrise la prezent și afirmațiile să fie pozitive.

Această hârtie va fi pusă pe o suprafață plană, iar peste ea se vor așeza șapte lumânări. Se recomandă lumânările tip pastiluță, fiind cele mai practice. Acestea trebuie așezate în formă de cruce peste hârtia cu dorința. Apoi trebuie lăsate să ardă, iar după ce ele au ars, se ia foaia, se împăturește apoi se pune într-o carte de rugăciuni unde va fi păstrată.

La fiecare intenție pe care o scrieți trebuie să vă gândiți ca și cum acel lucru ar fi deja în viața voastră și v-ar aparține sau că vă aflați deja în ipostaza visată, spune aceeași sursă.

Specialistul mai recomandă să facem o altă listă pe care vom scrie lucrurile la care renunțăm. Conform sursei, procedeul ar fi același, folosindu-se cele șapte lumânări așezate sub formă de cruce pe foaia cu dorința. Însă, de această dată, după ce lumânările au ars, acea foaie trebuie arsă și aruncată, cert este că cenușa trebuie să ajungă în pământ. Ea poate fi îngropată sau aruncată în canalizare, a mai precizat aceeași sursă.

Obiceiuri practicate de Revelion

Se recomandă ca în noaptea de Revelion să se poarte un obiect roșu. Banii sunt și ei importanți. Trebuie să avem la noi, iar recomandarea este ca aceștia să fie de cifra unu. Spre exemplu să fie bani de 1 leu, 10, lei, 100 lei.

Un alt sfat este de a nu se da bani cu împrumut pe data de 30 decembrie și nici pe 1 ianuarie.

Un alt lucru foarte important este ca pe masa de Revelion trebuie să avem pește. Totodată, nerecomandat să avem carne de pui pe masă în noapte dintre ani, conform sursei. Peștele simbolizează faptul că în anul ce urmează vom trece peste problemele ce se vor ivi, precum peștele în apă, totodată vom avea o sănătate bună.

Boabele de struguri sunt, de asemenea, recomandate a fi consumate în noaptea de Revelion. Se spune că trebuie mâncare 12 boabe pentru a avea parte de bucurie, sănătate și îndeplinirea dorințelor în anul ce urmează.