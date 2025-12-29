Planul pus la cale de femeie

Potrivit procurorilor, fapta s-ar fi produs în luna iunie 2024, în locuința victimei, o femeie de 59 de ani, cunoscută în Sibiu ca proprietară a unei firme de contabilitate. Anchetatorii susțin că fiica, unicul moștenitor, ar fi acționat cu sânge rece, având ca scop principal intrarea în posesia bunurilor mamei sale.

Investigația arată că femeia nu ar fi acționat singură. O asistentă medicală în vârstă de 46 de ani, din Cisnădie, este acuzată că ar fi fost complice, oferind sprijin atât în procurarea substanțelor sedative, cât și în momentul comiterii faptei.

Conform probelor strânse, victima ar fi fost sedată inițial prin administrarea unor substanțe dizolvate într-o băutură caldă. După ce femeia și-a pierdut starea de conștiență, fiica ar fi chemat-o pe asistentă, care se afla în apropiere. Ulterior, i-ar fi fost injectată o doză suplimentară de sedativ, suficient de puternică pentru a provoca decesul. Pentru a se asigura că planul a fost dus la capăt, cele două ar fi recurs la asfixiere, folosind o pernă.

Moartea a fost considerată, într-o primă etapă, drept una naturală, fiind pusă pe seama unui posibil infarct. Suspiciunile au apărut ulterior, în urma unor informații primite de anchetatori, care au dus la redeschiderea cazului și la aprofundarea investigațiilor.

După deces, fiica ar fi acționat rapid pentru valorificarea moștenirii. Surse din anchetă indică faptul că aceasta a vândut mai multe proprietăți – două case și două apartamente – iar în vara anului 2025 s-a stabilit în Dubai, unde intenționa să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Femeia este separată de cel de-al doilea soț și are doi copii minori dintr-o căsătorie anterioară.

În luna decembrie 2025, aceasta s-a întors în România pentru a finaliza tranzacțiile legate de ultima proprietate rămasă. La scurt timp, atât ea, cât și asistenta medicală, au fost reținute de autorități, pe data de 27 decembrie 2025.

Procurorii au formulat propunere de arestare preventivă pe numele ambelor inculpate, acestea fiind cercetate pentru omor calificat. Ancheta este în curs, iar autoritățile continuă să adune probe pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs una dintre cele mai șocante crime din județul Sibiu.