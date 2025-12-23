Cum trebuie să ne comportăm la masă și ce reguli de bune maniere se aplică atunci când suntem așezați la masă. Ținuta corectă la masă este extrem de importantă. Și aici se impun anumite reguli. Din păcate, acestea sunt frecvent încălcate, fie din comoditate, fie din ignoranță. Iată cum trebuie să procedăm.