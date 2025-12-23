Ingredientul din bucătărie, care frăgezește carnea. Friptura se va topi în gură. Sfaturi utile pentru toate gospodinele
Aceste sfaturi și trucuri din bătrâni erau folosite de către bunicii și înaintașii noștri pentru a-și prepara, conserva și menține alimentele în condiții optime. În trecut, oamenii foloseau diverse metode pentru conservarea alimentelor și menținerea lor mai mult timp proaspete, de asemenea foloseau diverse trucuri pentru a obține o carne fragedă. Iată câteva sfaturi utile oricărei gospodine!
Sfaturi în bucătărie
Carnea tare se frăgezește, dacă puneți la fierbere un praf de bicarbonat de sodiu sau puțin oțet în apa în care o fierbeți. De asemenea, prin înmuierea în oțet înainte de fierbere.
Carnea de vită bătrână se frăgezește dacă la fierbere se scoate spuma cu o paletă. Apoi se adaugă pentru fiecare kg de carne câte o linguriță de alcool. Sau adăugați în apa clocotită câteva frunze de urzici.
Carnea prea slabă se gătește mai bine dacă o ungeți bine cu ulei înainte de a o pune la cuptor. Cea de gătit devine mai gustoasă, dacă se ține înainte timp de câteva minute în apă clocotită.
Carnea proaspătă poate fi ținută la frigider timp de câteva zile, dacă o veți săra și asezona din belșug cu frunze de cimbru sau de salvie. Aceste mirodenii ajută la conservarea cărnii.
Cotletul de porc capătă un gust deosebit dacă înainte de a fi gătit se introduce într-un vas cu oțet din vin, diluat cu apă și cu amestec de mirodenii.
Carnea de pus în frigider sau congelator trebuie curățată de grăsime, pentru ca aceasta să nu capete miros de râncezeală.
Sfaturi din bătrâni despre prepararea unor alimente
Ficatul se menține fraged dacă se sărează numai după ce a fost prăjit, nu înainte.
Salamul se păstrează proaspăt, dacă se unge capătul tăiat cu puțin unt.
Cârnații nu mai crapă în timpul preparării, dacă în prealabil sunt opăriți în apă clocotită, timp de 2-3 minute.
Chiftelele trebuie prăjite la foc mic, deoarece la foc mare s-ar putea prăji doar la exterior și interiorul să rămână crude.
Peștele se curăță mai ușor de solzi și fără să alunece din mână, dacă înainte de curățare se ține timp de 10 minute într-un vas cu apă călduță sau dacă se sărează înainte de curățare.