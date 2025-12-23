UPDATE 8:20 - Mesaje RO-Alert la Galați și Tulcea, după noi atacuri cu drone ale Rusiei, la granița Ucrainei spre România

Noi mesaje de tip RO-Alert au fost emise în noaptea de luni spre marți, în Tulcea și Galați, după o serie de atacuri puternice ale trupelor rusești pe teritoriul ucrainean, chiar la granița cu România. Sistemele radar ale Ministerului Apărării au monitorizat situația, iar preventiv au fost emise mesajele de avertizare către populație.

UPDATE 7:30 - Administrația militară din Kiev a transmis un mesaj pe Telegram în care a anunțat intervenția apărării aeriene privind atacurile

„Forțele de apărare aeriană lucrează pentru a elimina amenințarea de pe cerul de deasupra capitalei”, au precizat autoritățile ucrainene.

Până în acest moment, autoritățile din Ucraina nu au anunțat victime sau distrugeri materiale. Nici amploarea exactă a atacului nu a fost stabilită imediat.

Discuțiile din weekend de la Miami au reunit oficiali americani cu delegații ucrainene și europene, alături de contacte separate cu reprezentanți ruși, în timp ce Washingtonul testa dacă există posibilitatea unei înțelegeri care să pună capăt războiului.