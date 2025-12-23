Prăjitura Kati, un deliciu dulce

Conține ingrediente la îndemâna oricui și poate fi preparată rapid și ușor. Nu trebuie să fiți o mare gospodină în bucătărie, pentru a face prăjitură Kati, ci doar să respecți rețeta și îți vei încânta și impresiona musafirii cu gustul său special.

Ingrediente:

500 gr făină;

150 gr zahăr;

150 gr unt;

4 gălbenușuri;

1 praf de copt.

Se frământă bine aceste ingredient cu lapte cât cuprinde până când obțineți aluatul. Din acesta veți face trei foi pe care le veți întinde cu făcălețul și pe care le veți coace în tava tapetată cu hârtie de copt.

Crema pentru prăjitura Kati:

un pachet zahăr vanilat;

2 linguri de cacao;

2 linguri de gem;

1/2 pachet unt;

100 gr zahăr;

nuci sfărâmate, stafide, rahat;

puțin lapte.

Untul se mixează împreună cu zahărul până când devine cremos. După coacere, o foaie se sfărâmă și se amestecă cu crema de unt, gem, esența de rom, pudra de cacao, zahărul vanilat și nucile sau stafidele, în funcție de preferințe. Se adaugă puțin lapte, cât este necesar pentru a putea obține o cremă consistentă. Se frământă toate și se umplu cele două foi rămase.

Glazura pentru prăjitura Kati

4 albușuri;

150 gr zahăr pudră.

Albușurile și zahărul se mixează împreună pe aburi, pe un vas cu apă care fierbe. Când albușul începe să capete o ușoară consistență se glazurează prăjitura. Pentru aspect puteți modela cu diverse forme, folosind ciocolată topită sau glazură de ciocolată pe deasupra.