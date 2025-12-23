Polițiști locali, atacați cu toporul la Bocșa. Agresorul, cercetat în arest la domiciliu

Un bărbat din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin, este cercetat în arest la domiciliu după ce a solicitat intervenția Poliției la un imobil, iar ulterior i-a amenințat cu moartea și i-a atacat cu un topor pe cei trei polițiști sosiți la fața locului.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa au informat că un bărbat este urmărit penal pentru trei infracţiuni de ultraj, după un incident petrecut sâmbătă. Atunci, acesta a solicitat intervenţia Poliţiei la un imobil din oraşul Bocşa, ulterior amenințându-i cu moartea pe cei trei poliţişti sosiți să intervină.

”Acesta i-a invitat înăuntru şi a agitat un cuţit în faţa lucrătorilor de poliţie ca urmare a refuzului acestora de a pătrunde în încăperea în care el se afla, după care s-a repezit cu un topor înspre aceştia, adresându-le injurii şi ameninţându-i cu moartea, iar, imediat după, le-a spus că o să-i împuşte. Ameninţările au fost percepute nemijlocit de cei trei lucrători de poliţie şi le-au creat o stare de temere”, au menţionat procurorii.

Ca urmare, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa a formulat propunere de arestare preventivă a bărbatului, fiind sesizat în acest sens judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Reşiţa. Acesta a respins însă propunerea şi a dispus ca bărbatul să fie plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile.