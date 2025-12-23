Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa au informat că un bărbat este urmărit penal pentru trei infracţiuni de ultraj, după un incident petrecut sâmbătă. Atunci, acesta a solicitat intervenţia Poliţiei la un imobil din oraşul Bocşa, ulterior amenințându-i cu moartea pe cei trei poliţişti sosiți să intervină.

”Acesta i-a invitat înăuntru şi a agitat un cuţit în faţa lucrătorilor de poliţie ca urmare a refuzului acestora de a pătrunde în încăperea în care el se afla, după care s-a repezit cu un topor înspre aceştia, adresându-le injurii şi ameninţându-i cu moartea, iar, imediat după, le-a spus că o să-i împuşte. Ameninţările au fost percepute nemijlocit de cei trei lucrători de poliţie şi le-au creat o stare de temere”, au menţionat procurorii.

Ca urmare, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa a formulat propunere de arestare preventivă a bărbatului, fiind sesizat în acest sens judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Reşiţa. Acesta a respins însă propunerea şi a dispus ca bărbatul să fie plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile.