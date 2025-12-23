Această relație tradițională cu banii fizici intră însă într-o nouă etapă, una tensionată și plină de restricții. Sub presiunea luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, Uniunea Europeană pregătește reguli care vor transforma plățile mari în numerar într-un potențial risc juridic chiar și pentru cetățenii obișnuiți.

Numerarul rămâne legal, dar folosirea lui devine tot mai complicată

Problemele apar în momentul în care numerarul este folosit pentru plăți mari. În prezent, tranzacțiile importante atrag atenția autorităților și a comercianților, care sunt obligați să colecteze datele cumpărătorilor și să documenteze proveniența banilor.

Cu alte cuvinte, numerarul poate fi deținut liber, dar utilizarea lui este tot mai atent monitorizată.

Când devine suspectă o plată în numerar

Regulile actuale impun comercianților să identifice clienții atunci când valoarea tranzacției depășește anumite praguri. În plus, băncile pot solicita justificări privind proveniența banilor chiar și pentru sume mai mici, dacă există suspiciuni.

Această schimbare de paradigmă înseamnă că plata cash nu mai este un gest neutru. Chiar și tranzacțiile complet legale pot intra sub lupa autorităților, iar lipsa documentelor justificative poate duce la:

investigații,

amenzi,

blocarea fondurilor,

raportări obligatorii către instituțiile de control.

Pentru cetățenii obișnuiți, acest lucru înseamnă că o plată mare în numerar poate deveni o sursă de stres și incertitudine.

2027: anul în care Uniunea Europeană limitează drastic plățile cash

Cea mai importantă schimbare vine însă de la Bruxelles. Începând cu 10 iulie 2027, în întreaga Uniune Europeană va intra în vigoare o limită generală pentru plățile în numerar.

Orice tranzacție care depășește 10.000 de euro va fi interzisă, cu o singură excepție: vânzările între persoane private.

Asta înseamnă că, de exemplu, cumpărarea unei mașini second-hand de la un proprietar persoană fizică va rămâne permisă.

În rest, achizițiile mari, de la bunuri de lux până la echipamente costisitoare, vor trebui făcute prin metode de plată care pot fi urmărite.

Mai mult, identificarea cumpărătorului va deveni obligatorie de la sume mult mai mici, iar statele membre vor avea libertatea să impună praguri chiar mai restrictive.

Milionară „cu rația”. Povestea tinerei care a refuzat un milion de dolari cash

Măsura face parte dintr-un pachet european amplu de combatere a spălării banilor, menit să uniformizeze regulile în toate țările UE.

Ce înseamnă aceste reguli pentru cetățenii obișnuiți

Consecințele sunt directe și vizibile. Achiziții care până acum puteau fi făcute fără probleme cu bani cash (o mașină nouă, o instalație de încălzire, un obiect de artă sau metale prețioase) nu vor mai putea fi plătite în numerar dacă depășesc pragul stabilit.

Ce era considerat normal devine, peste noapte, ilegal.

Cei care intenționează să facă astfel de achiziții cu numerar trebuie să se pregătească din timp, fie prin schimbarea metodei de plată, fie prin efectuarea tranzacțiilor înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli.

După 2027, încălcarea plafonului poate atrage sancțiuni serioase, relatează T-online.

De ce noile reguli provoacă nemulțumire în economie

Criticile nu au întârziat să apară. Reprezentanții industriei auto, ai bijutierilor și ai meșteșugarilor avertizează că limita pentru plățile cash lovește în special afacerile legale, nu pe cele ilegale.

În comerțul cu mașini rulate sau metale prețioase, plățile în numerar sunt frecvente și considerate sigure pentru ambele părți.

Mesajul principal al criticilor este clar: noile reguli creează birocrație pentru cetățenii onești, în timp ce infractorii vor găsi oricum metode alternative.

Din această perspectivă, numerarul nu dispare, dar utilizarea lui devine o sursă constantă de stres, suspiciune și incertitudine.

