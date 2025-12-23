Crăciunul, Anul Nou și zilele libere legale din prima săptămână a lui ianuarie determină închiderea majorității sucursalelor, iar activitatea cu publicul este redusă în ajun. Instituțiile bancare îi sfătuiesc pe clienți să își planifice din timp operațiunile care necesită prezență fizică la ghișeu, în timp ce serviciile digitale, aplicațiile mobile și rețelele de bancomate vor funcționa în regim normal.

BCR – unități închise în zilele de sărbătoare, aplicația George și ATM-urile rămân active

Banca Comercială Română anunță că toate unitățile și centrele corporate vor fi închise pe 25 și 26 decembrie 2025, 1 și 2 ianuarie, precum și pe 6 și 7 ianuarie 2026.

În ajunul Crăciunului și în ajunul Anului Nou, programul cu publicul va fi redus:

24 decembrie – până la ora 15:00

31 decembrie – până la ora 14:00

Fac excepție unitățile din marile centre comerciale, precum Polus Cluj, IKEA Timișoara, Park Lake sau Mall Băneasa, care vor funcționa după programul magazinelor.

Aplicația George, ATM-urile și zonele Easy 24 Banking vor fi disponibile non-stop.

UniCredit Bank – program scurt în ajun, închis în zilele libere legale

Sucursalele UniCredit vor fi închise în zilele de 25 și 26 decembrie, 1–2 ianuarie și 6–7 ianuarie.

În zilele de 24 și 31 decembrie, programul va fi redus, între 9:00 și 13:30. Banca recomandă clienților să efectueze din timp operațiunile importante, pentru a evita blocajele din perioada sărbătorilor.

Banca Transilvania – unele agenții deschise în a doua zi de Crăciun

Pe 24 decembrie, agențiile Băncii Transilvania vor funcționa până după-amiază, cu program redus.

În prima zi de Crăciun, toate unitățile vor fi închise.

Pe 26 decembrie, vor rămâne deschise doar agențiile din centrele comerciale, care vor lucra după programul mallurilor, în intervalul 10:00–18:00.

ING Bank – agențiile închise, dar aplicația și ATM-urile funcționează normal

ING Bank își închide agențiile fizice pe 25 decembrie, însă clienții vor putea efectua operațiuni prin aplicația mobilă, care rămâne complet funcțională.

Bancomatele ING vor opera în regim normal, asigurând acces la numerar și tranzacții de bază.

Raiffeisen Bank – program redus în ajun, închis în zilele de sărbătoare

Pe 24 decembrie, Raiffeisen Bank va avea program redus în anumite unități, în special în cele situate în centre comerciale.

În 25 și 26 decembrie, majoritatea sucursalelor vor fi închise, cu excepția celor din malluri, care vor funcționa conform programului acestora.

CEC Bank – perioadă extinsă de zile nelucrătoare

CEC Bank va avea unitățile închise pe 25 și 26 decembrie, 1 și 2 ianuarie, precum și pe 6 și 7 ianuarie.

În acest interval, clienții vor avea acces la serviciile de Internet Banking, Mobile Banking și la rețeaua de ATM-uri, disponibile permanent.

Call center-ul băncii va funcționa zilnic, într-un interval orar extins, pentru asistență la distanță.

BRD – majoritatea unităților închise, excepții doar în centrele comerciale

BRD va închide aproape toate sucursalele pe 25 și 26 decembrie, 1–2 ianuarie și 6–7 ianuarie.

În zilele de 24 și 31 decembrie, programul va fi scurtat.

Singurele unități care vor rămâne deschise sunt cele din centrele comerciale, care vor funcționa după programul mallurilor.

