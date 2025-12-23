Rizea a susținut că Pruteanu și un apropiat al acestuia, Ion Șolțanu, ar beneficia de protecție din partea unor structuri din Republica Moldova, în ciuda condamnărilor din străinătate și a acuzațiilor grave care li se aduc.

Fostul deputat a criticat-o pe Maia Sandu pentru modul în care ar gestiona aceste cazuri și a reluat acuzațiile privind propria sa expulzare din Republica Moldova, pe care o consideră ilegală.

Declarațiile lui Cristian Rizea nu au fost deocamdată comentate de autoritățile de la Chișinău.