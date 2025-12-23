La Palatul Victoria urmează să înceapă astăzi una dintre cele mai importante și sensibile ședințe ale începutului de an politic. Premierul Ilie Bolojan a convocat grupul de lucru dedicat problemelor din justiție, într-un context în care tensiunile dintre Executiv, magistrați și Președinție cresc de la o zi la alta. Întâlnirea se va desfășura cu ușile închise, iar pe masa discuțiilor se află reclamațiile venite din partea magistraților, dar și impactul reformelor asumate de Guvern în ultimele luni.

Premierul a anunțat că ședința de astăzi va aborda trei teme majore: legislația, resursa umană și bugetele din sistemul judiciar, trei zone în care magistrații au transmis, în repetate rânduri, că există probleme grave.

Guvernul intră în terenul Justiției, deși nu are atribuții directe

Ilie Bolojan a explicat încă de luni că grupul de lucru va avea rolul de a identifica eventuale modificări legislative sau administrative care pot fi inițiate de Executiv. Deși Guvernul nu are competențe directe în organizarea Justiției, premierul susține că există zone în care Executivul poate interveni.

Bolojan a detaliat obiectivul primei întâlniri:

„Sigur, noi, Guvernul, nu avem competenţe directe pentru că e o altă formă de putere. Dar ceea ce facem noi, şi mâine avem o primă întâlnire a acestui grup de lucru, să vedem care sunt aspectele legislative, care sunt aspectele de administrare care ar putea să ţină de Guvern. Dacă constatăm că există anumite modificări care ar putea fi făcute, care se constată, îmbunătăţim lucrurile cu semnalele care ne vin din interior şi sunt susţinute de coaliţie, deci de lumea politică. Vor fi supuse analizei coaliţiei“, a explicat premierul.

Bolojan a subliniat că Guvernul poate iniția proiecte de lege în domeniul justiției, iar ministrul Justiției are posibilitatea de a participa la ședințele CSM și de a propune îmbunătățiri.

Potrivit anunțului oficial, ședința Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției este programată astăzi, la ora 10:00, la Palatul Victoria.

Referendumul președintelui Nicușor Dan tensionează scena politică

În paralel cu demersurile Guvernului, președintele Nicușor Dan a lansat o inițiativă fără precedent: un referendum intern în rândul magistraților. Declarațiile sale au stârnit reacții puternice în sistemul judiciar și în mediul politic.

Într-o conferință de presă susținută duminică, șeful statului a anunțat:

„CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”

Aceasta va fi singura întrebare din referendumul pe care președintele intenționează să îl inițieze în ianuarie.

Nicușor Dan a mai spus că „CSM va pleca de urgenţă” dacă răspunsurile magistraților vor arăta că instituția nu lucrează în interes public.

Președintele a susținut că sesizările primite de la magistrați indică existența unui grup restrâns care ar controla anumite decizii din sistem, inclusiv promovările la Înalta Curte:

„Inclusiv promovările de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au făcut pe criterii de obedienţă faţă de acest grup care conduce sistemul de justiţie şi nu pe criterii de profesionalism”, a afirmat Nicușor Dan.

Bolojan evită conflictul direct, dar tensiunile sunt evidente

Întrebat despre inițiativa președintelui, premierul a adoptat un ton precaut, evitând să intre într-o confruntare deschisă:

„Am văzut că domnul preşedinte a făcut referire la ideea unei consultări, la un referendum care să vadă care este percepţia din interior. Cum se va face această consultare sau acest referendum va clarifica domnul preşedinte. În calitate de preşedinte al României, el participă şi conduce şedinţele CSM, deci poate să discute toate aceste subiecte în interiorul CSM, în aşa fel încât să se vadă care sunt abordările“, a spus Bolojan.

Cu toate acestea, surse politice afirmă că între Palatul Victoria și Palatul Cotroceni există o luptă continuă. Inițiativa Guvernului de a crea un grup de lucru paralel cu demersurile președintelui este interpretată de unii actori politici drept o încercare a premierului de a-și extinde autoritatea într-un domeniu tradițional asociat Președinției.

