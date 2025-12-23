Moment emoționant la Biserica Sfântul Gheorghe‑Nou. Preotul a cărui cântare oprește agitația orașului – VIDEO

În mijlocul agitației, sunt și momente care opresc totul și lasă loc liniștii sufletești. La kilometrul zero al Capitalei, într-o biserică încărcată de istorie, un cântec aduce sărbătorile mai aproape de oameni.

Este vocea lui Ioan-Petru Mitu, protopsaltul corului „Tezaur Brâncovenesc”, care transformă forfota orașului într-o clipă de reculegere și emoție. Un moment special, în care muzica devine rugăciune și speranță.

 

 

 