Ilie Bolojan mută din nou discuțiile în spatele ușilor închise. Premierul anunță ca astăzi va avea loc prima ședință la Guvern a grupului de lucru pe problemele din justiție. Însă Bolojan nu a anunțat și soluții clare sau termene concrete. În timp ce sistemul judiciar este tensionat, iar magistrații cer garanții ferme, Guvernul vorbește despre „trei aspecte importante” care ar influența deciziile.