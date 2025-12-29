Pe timp de iarnă, interiorul unei mașini parcate afară poate ajunge rapid la temperaturi sub zero grade. Adevărul este că temperaturile scăzute pot deteriora sau strica complet articolele care nu sunt destinate să fie depozitate în condiții de frig. Expertul auto Renee Martin avertizează că chiar și depozitarea pe termen scurt a unor lucruri în mașină poate duce la pierderi financiare serioase.

Printre cele mai vulnerabile se numără dispozitivele electronice. Laptopurile, tabletele, telefoanele, camerele foto sau alte gadgeturi sunt extrem de sensibile la frig, relatează publicația Real Simple.

Conform specialiștilor, temperaturile scăzute afectează componentele interne, iar mutarea bruscă într-un mediu cald favorizează apariția condensului, care poate distruge circuitele electronice. În plus, bateriile litiu-ion își pierd capacitatea de a se încărca normal, iar ecranele LCD pot deveni lente sau se pot defecta definitiv.

Ce se întâmplă cu băuturile și alimentele lăsate în mașină

Băuturile îmbuteliate reprezintă un alt risc major iarna. Sifonul, apa, berea sau vinul pot îngheța, se pot extinde și pot exploda, provocând mizerie și daune în interiorul mașinii. Lauren Fix de la The Car Coach avertizează asupra acestui pericol, subliniind că astfel de incidente sunt mai frecvente decât cred șoferii.

Nici conservele alimentare nu ar trebui lăsate în mașină pe timp de ger. Lichidul din interior se dilată la îngheț, ceea ce poate duce la deformarea sau ruperea ambalajului. Acest lucru crește riscul alterării alimentelor și chiar al dezvoltării bacteriilor periculoase. Din acest motiv, produsele alimentare ar trebui scoase din mașină imediat după cumpărare, indiferent de durata drumului.

Ce alte obiecte mărunte pot fi afectate de temperaturile scăzute

Medicamentele și produsele cosmetice sunt adesea uitate în torpedou sau în portbagaj. Majoritatea medicamentelor trebuie păstrate la temperaturi constante, iar frigul le poate reduce eficacitatea.

La fel se întâmplă și cu cremele, loțiunile sau produsele de machiaj, care se pot separa și își pot pierde proprietățile după cicluri repetate de îngheț și dezgheț. Cutiile de aerosoli pot deveni chiar periculoase în condiții de frig extrem.

Chiar și ochelarii de soare pot avea de suferit, deoarece ramele din plastic devin fragile și se pot sparge. Experții recomandă să fie păstrate în mașină doar obiecte ieftine sau neesențiale.

”Când temperatura este sub zero grade, aduceți toate obiectele fragile în interior – mașina nu este un loc sigur pentru a le depozita iarna”, spune Munson.

Atenția la aceste detalii simple îi poate scuti pe șoferi de cheltuieli inutile și neplăceri în sezonul rece, potrivit sursei.