Cum să dezgheți parbrizul rapid?

Un expert auto din West Midlands a prezentat recent, într-un clip devenit viral pe TikTok, o soluție rapidă pentru eliminarea gheții de pe parbriz. Metoda este inspirată din recomandările unui fost inginer NASA și promite rezultate în doar câteva zeci de secunde.

Specialistul, cunoscut online sub numele @eden_tyres_and_servicing, explică faptul că secretul nu constă în forță sau în substanțe miraculoase, ci în folosirea corectă a sistemelor mașinii. Primul pas este pornirea motorului și setarea încălzirii la intensitate maximă. Imediat după, trebuie activat aerul condiționat, care ajută la eliminarea excesului de umiditate din habitaclu și previne aburirea geamurilor.

Un alt detaliu important este dezactivarea recirculării aerului. Potrivit specialistului, menținerea aerului umed în interior încetinește procesul de dezghețare. În schimb, o mișcare aparent contraintuitivă – deschiderea ușoară a geamurilor – permite aerului rece, dar uscat, de afară să pătrundă în mașină, accelerând topirea gheții.

În comentariile videoclipului, numeroși utilizatori au venit cu propriile soluții. Unii rămân fideli racletei clasice, considerând-o eficientă și sigură, chiar dacă necesită câteva minute în plus. Alții folosesc apă călduță aplicată pe geam, însă specialiștii avertizează că apa prea fierbinte poate duce la fisurarea parbrizului din cauza diferențelor bruște de temperatură.

Ce riscă șoferii care pleacă la drum cu mașina necurățată

Pe lângă disconfort, neglijarea curățării mașinii iarna poate avea consecințe legale. Conducătorii auto sunt obligați să asigure o vizibilitate completă prin parbriz, geamuri laterale și lunetă. În caz contrar, pot primi amenzi cuprinse între 1.200 și 1.600 de lei.

De asemenea, plăcuțele de înmatriculare trebuie să fie perfect lizibile. Dacă acestea sunt acoperite de zăpadă sau gheață, sancțiunile pot ajunge la 600 de lei. În plus, circulația fără anvelope de iarnă pe carosabil acoperit cu zăpadă sau polei poate atrage amenzi semnificative, între 1.800 și 4.000 de lei, precum și reținerea certificatului de înmatriculare.

Astfel, câteva minute acordate dimineața curățării și dezghețării mașinii pot face diferența între o călătorie sigură și o amendă usturătoare.