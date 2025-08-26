Pentru zgârieturile superficiale poți să încerci pasta de dinți. Pe cât de banal pare acest sfat, pe atât de spectaculoase sunt rezultatele. Tot ce trebuie să faci este să aplici puțină pastă de dinți pe suprafața zgâriată, iar apoi să o întinzi folosind apa, până ce ai acoperit toate zonele. La final, șterge parbrizul cu o cârpă umedă. O să fii, cu siguranță, uimit de rezultat!

Lucrurile se complică atunci când vorbim de zgârieturi adânci, care pot apărea de la ștergătoare. În acest caz, poți folosi un kit pe bază de acril, adică un material polimeric plastic, potrivit celor de la cumsa.ro. Acesta se poate aplica pe zgârieturile de pe suprafețele din sticlă, de la mobila din sticlă, la ecranul ceasului sau al unui smartphone și, mai ales, la un parbriz.

Aplicarea este, de asemenea, simplă, și asta deoarece tot ceea ce trebuie să faci este sa cureți foarte bine parbrizul înainte, iar mai apoi să aplici soluția. Zona zgâriată trebuie ștearsă ulterior cu ajutorul unei cârpe moi. La final, șterge totul cu o cârpă curată și uscată.

Pentru zgârieturile mai adânci, iți recomandăm să folosești oxidul de ceriu, o substanță folosită ca și polish pentru sticlă. Acesta se amestecă cu puțină apa până ce se obține o pastă care se aplică pe parbriz.

Următorul pas este sa folosești un disc pentru polish special pentru parbriz. Această activitate trebuie făcută cu atenție, fără a exercitat prea multă presiune. După șlefuirea suprafețelor zgâriate, șterge foarte bine parbrizul cu o cârpă curată pentru a vedea rezultatele.

Mare atenție să folosești o mască de protecție atunci când utilezi discul de polishat pentru a te proteja! Ideal ar fi să folosești si ochelari de protecție, mai spune sursa citată.

Cum prevenim apariția zgârieturilor?

În general, zgârieturile apar pe parbriz din cauza pietrelor de mici dimensiuni sau a bucăților de plastic ce ajung de pe carosabil pe ștergătoare. Daca acționezi ștergătoarele și acestea nu au fost bine umezite, acele particule de nisip sau de plastic iți vor zgâria parbrizului foarte ușor.

Din acest motiv este indicat ca o dată pe săptămână să ștergi foarte bine ștergătoarele. Bineînțeles, ar fi indicat să îți cureți și parbrizul atunci când te ocupi de ștergătoare pentru că și pe suprafața acestuia se poate aduna praf.

Nu neglija nici lama ștergătoarelor! Acestea pot fi curățate folosind o cârpă din microfibră și puțin alcool izopropilic.