Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj transmite că polițiștii din Tismana au fost sesizați, pe 27 decembrie, de un bărbat de 38 de ani, din Baia de Aramă, județul Mehedinți, cu privire la faptul că, în noaptea de 26-27 decembrie, în fața unui local din satul Apa Neagră, comuna Padeș, a fost lovit cu pumnul după ce a încercat să aplaneze un conflict între mai multe persoane.

”În urma cercetărilor, polițiștii au constatat că, în jurul orei 4:30, șapte persoane – un bărbat de 44 de ani din județul Timiș, doi tineri de 18 și 21 de ani din Mehedinți, doi bărbați de 31 și 38 de ani din Dolj și alți doi de 28 și 36 de ani din Tismana și comuna Padeș – au participat la o încăierare, aplicându-și reciproc lovituri cu pumnii, picioarele și diferite obiecte, tulburând ordinea publică și provocând teamă celor prezenți”, a anunțat IPJ Gorj.

În urma acestui incident toți cei șapte indivizi au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în arestul IPJ Gorj. Polițiștii continuă cercetările pentru luarea tuturor măsurilor legale.