Ingrediente



1 kg. mere,

50 gr. unt,

8 oua,

2 cani cu lapte,

4 linguri faina,

cca 400 gr. zahar tos,

1 plic frisca, 200 ml lapte

Mod de preparare



Merele se rad si se pun in tava sau o cratita care a fost tapetata cu zahar ars. Peste mere se mai presara putin zahar si deasupra untul taiat bucatele. Se introduce tava la cuptor si se lasa pina se maronesc putin merele. Intre timp, se face crema de zahar ars din 4 oua, 4 linguri cu zahar si 2 cani cu lapte care se toarna peste mere amestecindu-le putin.

Cand crema este inchegata (nu foarte tare), se toarna deasupra pandispanul facut din 4 oua, 4 linguri cu zahar si 4 linguri faina.

Se introduce tava la cuptor pina se coace pandispanul.

Cand s-a racit, se desprind marginile usor si se rastoarna pe un platou.

Deasupra se pune frisca sau inghetata.

Timp de preparare:

1 h 5 min (complexitate medie)