Bărbat salvat de jandarmi, după ce a căzut într-un lac din Craiova. Era urmărit de o haită de câini

Jandarmii au salvat un bărbat care a căzut într-un lac din Craiova în timp ce încerca să scape de mai mulți câini. Bărbatul a rămas blocat în nămol și în crengile de pe fundul lacului și a cerut ajutor sunând la 112.

”Incidentul s-a petrecut în primele ore ale dimineţii, în acest weekend, când jandarmii doljeni aflaţi în misiune au fost sesizaţi prin apel la 112 chiar de către bărbat. Acesta le-a spus jandarmilor că, în încercarea de a scăpa de câinii care îl urmăreau, a căzut în lacul din parc. Acesta nu a mai reuşit să iasă din apă, întrucât a rămas blocat în nămol şi în crengile de pe fundul lacului”, au anunţat, luni, reprezentanţii Jandarmeriei Române. 

Jandarmii au intervenit de urgenţă şi au reuşit să îl scoată pe bărbat din apă. Deoarece bărbatul prezenta semne de hipotermie, a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe Craiova.