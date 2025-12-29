„Înțelepciunea nu se învață, ci se trezește. De Sărbători, de obicei oamenii se adună în familie. Este cea mai importantă perioadă din an când oamenii se adună în familia mică, în biserica mică, așa, au o energie pozitivă.

Eu tot anul am adus oamenilor lucruri interesante și vreau să spun un lucru: oamenii să nu-și dorească să fie ce nu pot fi. Trebuie să știe ce fac ei pe lumea aceasta. Eu știu că pe lumea aceasta sunt muzician, trebuie să concertez, am avut concerte, am avut puterea să mă desfășor în fața spectatorilor, telespectatorilor, am avut emisiuni la «Drumul lui Leșe» pe TVR 3.

Am vorbit despre colinde, pentru că cântecele acestea de Crăciun sunt o dorință de curățire a inimii de patimi. Iată ce ne spun colindele acestea: să fim împreună, să fim mai buni. Ce ne învață Hristos? Ne învață Hristos că trebuie să fim darnici, să fim buni, să fim adunați împreună, să nu bârfim”, a declarat rapsodul.