Franța a făcut un pas decisiv către o politică de toleranță zero pe șosele, transformând viteza extremă dintr-o simplă abatere administrativă într-o faptă penală gravă. Conform noilor reglementări intrate recent în vigoare, orice depășire a limitei de viteză cu mai mult de 50 km/h este clasificată direct ca infracțiune, eliminând distincția anterioară care sancționa astfel prima abatere doar cu amendă.

3 luni de închisoare și amendă de aproape 4.000 de euro

Impactul acestei modificări este unul major pentru șoferi: sancțiunile pot ajunge acum până la trei luni de închisoare și amenzi de 3.750 de euro. Mai grav, fapta va fi consemnată în cazierul judiciar, ceea ce poate genera obstacole serioase în viața civilă și profesională a celor sancționați. Până la această reformă, o astfel de depășire a vitezei era tratată drept contravenție, fiind pedepsită cu cel mult 1.500 de euro și retragerea a șase puncte, pedeapsa cu închisoarea fiind rezervată exclusiv cazurilor de recidivă.

Decizia autorităților franceze vine ca un răspuns la o realitate alarmantă de pe șosele. Datele oficiale pentru anul 2024 indică o explozie a vitezomanilor, cu peste 63.000 de cazuri de depășiri extreme, un salt îngrijorător de 69% față de statisticile din 2017. Cum viteza excesivă rămâne a doua cauză a accidentelor fatale, responsabilă pentru aproape 3.200 de decese anul trecut, guvernul a considerat că asprimrea legislației este singura metodă eficientă de a adapta pedepsele la gravitatea și frecvența tot mai mare a acestor abateri.