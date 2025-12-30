„Păi nu este nimic complicat, dar vedeți dumneavoastră, Curtea a greșit o dată când a anulat alegerile. Acuma, dacă lasă legea lui Bolojan să treacă, ar greși a doua oară pentru că, practic, desființează pensiile de serviciu ale unei categorii, adică a magistraților.

Toate celelalte categorii au pensii de serviciu, nu s-au pus în discuție, nu s-au... Deci sunt în vizor doar magistrații. Nu știu ce reformă vrea primul-ministru să facă, da, pentru că în loc să luptăm ca să avem pensii mai mari pentru toți pensionarii României, noi luptăm să tăiem pensiile magistraților.

Acuma, sunt discutabile toate aceste chestiuni. Eu nu spun că trebuie neapărat magistrații să aibă nu știu ce pensii ieșite din comun și așa mai departe, dar haideți să lămurim: de aia o duce românul prost? Că au magistrații pensii mari?

Pentru că s-a dus o campanie de intimidare a Justiției de câteva luni bune. Pe toate televiziunile vezi toată lumea trage în magistrați că nu știu ce au. Eu tot n-am înțeles unde este marea reformă”, a declarat fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu.